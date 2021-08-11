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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1
11.08.2021 21:29 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано у берегов филиппинского острова Минданао. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в 80,5 км к юго-востоку от города Мати с населением около 106 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 65,6 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Объявлена угроза цунами.-0-
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Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Объявлена угроза цунами.
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