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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1

11.08.2021 21:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировано у берегов филиппинского острова Минданао. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 80,5 км к юго-востоку от города Мати с населением около 106 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 65,6 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Объявлена угроза цунами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Объявлена угроза цунами.
 
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