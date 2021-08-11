Пожары в Греции - самые масштабные за всю историю страны

Источник материала: БT

Это катаклизмы в состоянии природы. В Греции продолжают бушевать пожары. Их уже признали самыми масштабными за всю историю страны. Огнем охвачены леса на юге Пелопоннеса и вся центральная часть острова Эвбея. На борьбу со стихией брошены полторы тысячи местных пожарных. Помощь им оказывают еще 12 стран - в том числе Россия, Украина и Молдова. На Эвбее площадь пожара составляет почти 2 тысячи квадратных километров. Еще около 600 километров полыхает на континенте. Проведена эвакуация 12 населенных пунктов.

Лесные пожары в Алжире

Гореть продолжает и Алжир. Уже погибли 65 человек. Причина возгораний - жаркая и ветреная погода, которая, как заявляют синоптики, здесь надолго.

Засуха в Южной Америке грозит агрокатастрофой

Небывалая засуха и в Южной Америке. Почти пересохла река Парана, которая обеспечивает водой крестьян и городское население Бразилии, Аргентины и Парагвая. В итоге власти вынужденно ограничили потребление воды для 40 миллионов человек - это коснулось как хозяйственных, так и бытовых нужд. От таких катаклизмов страдает и урожай. По оценкам экспертов, с нехваткой еды в этом году столкнутся 270 миллионов человек. Для сравнения: в прошлом году от голода страдали 150 миллионов.





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