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Пожары в Греции - самые масштабные за всю историю страны

11.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Это катаклизмы в состоянии природы. В Греции продолжают бушевать пожары. Их уже признали самыми масштабными за всю историю страны. Огнем охвачены леса на юге Пелопоннеса и вся центральная часть острова Эвбея. На борьбу со стихией брошены полторы тысячи местных пожарных. Помощь им оказывают еще 12 стран - в том числе Россия, Украина и Молдова. На Эвбее площадь пожара составляет почти 2 тысячи квадратных километров. Еще около 600 километров полыхает на континенте. Проведена эвакуация 12 населенных пунктов.

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Это катаклизмы в состоянии природы. В Греции продолжают бушевать пожары. Их уже признали самыми масштабными за всю историю страны. Огнем охвачены леса на юге...
 
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