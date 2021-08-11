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Дж. Байден заблудился при входе в Белый дом
11.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Лидера США вновь подозревают в деменции.
Джо Байден заблудился при входе в Белый дом. Как видно на этих кадрах, он проигнорировал указания сотрудника службы безопасности следовать по специальной дорожке и отправился за ним по траве. Видео вызвало незамедлительную реакцию в социальных сетях. Пользователи усомнились в здоровье американского лидера. Напомним, в июне в адрес Байдена уже поступало требование о прохождении когнитивного теста, который мог бы подтвердить его готовность возглавлять страну.
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Лидера США вновь подозревают в деменции. Джо Байден заблудился при входе в Белый дом. Как видно на этих кадрах, он проигнорировал указания сотрудника службы...
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