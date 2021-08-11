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Третий день продолжаются беспорядки в Таиланде

11.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Третий день остается ареной ожесточенных сражений - центр Бангкока. На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных антиковидной политикой правительства. Люди требовали увеличить расходы на борьбу с ковидом и обеспечить условия для массовой вакцинации населения. Активисты также обвиняют правительство в выборе неэффективной стратегии преодоления экономического кризиса и требуют отставки премьер-министра. Толпу разгоняют силой - в ход идут резиновые пули и газ.

Пока протестующих остановить не удается. Баррикады возводят по обе стороны конфликта. Задержаны десятки человек.


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Третий день остается ареной ожесточенных сражений - центр Бангкока. На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных антиковидной политикой правительства. Люди...
 
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