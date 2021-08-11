В Польше пытаются спасти от закрытия крупнейший оппозиционный телеканал

Источник материала: БT

Это наглядный пример соблюдения истинных европейских ценностей - свободы слова в Польше. Крупнейший оппозиционный канал TVN может прекратить свое вещание. По инициативе правительства в закон готовятся внести поправки, которые ограничат возможность участия иностранного капитала в финансировании польских СМИ. Акции протеста прошли у стен парламента в Варшаве, а также в Лодзи, Торуне, Кракове и других городах. Если изменения вступят в силу, канал лишится лицензии и будет вынужден закрыться - в итоге из национального эфира исчезнут расследования и разоблачения, которые сильно вредили правительству.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша):

Это связано с тем, что действительно "Право и справедливость" пытается избавиться от одного из главных оппозиционных телеканалов. После чего, как многие предполагают, этот телеканал перешел бы под контроль или во владение государственных корпораций. Таким образом он был бы уже политически контролирован партией "Право и справедливость".

Между тем, правительственный кризис в Польше грозит переформатировать всю систему власти в стране. Из-за несогласия с антикризисной программой премьер Моравецкий уволил своего заместителя от партии "Согласие". Вслед за чиновником из правительства ушли и многие министры. Премьеру Моравецкому грозит вотум недоверия, за которым может последовать роспуск парламента.

Матеуш Пискорский, политолог (Польша):

Я думаю, что досрочные парламентские выборы вполне возможны на самом деле. Но они требуют решения одного человека, который контролирует всю политическую обстановку и расклад сил в польском парламенте. Ярослав Качиньский - лидер правящей партии "Право и справедливость". Если Ярослав Качиньский решит, что он хочет уйти, а точнее, передать власть оппозиции, учитывая, например, что сейчас в Польше может начаться глубочайший экономический кризис, возможно, Ярослав Качиньский посчитает, что ему временно нужно отказаться от управления страной и отдать бразды правления оппозиции, тогда у нас будут досрочные выборы.

Смерть задержанного спровоцировала беспорядки в Люблине

Правительственный кризис вспыхнул в момент, когда польское общество крайне наэлектризовано и для взрыва хватает малейшей искры. На днях в Люблине беспорядки вспыхнули из-за смерти мужчины, которому 34 года. Он умер в участке после того, как его задержали полицейские. Протокол осмотра, правда, блюстители порядка так и не обнародовали, в переговоры с убитыми горем родственниками не вступали. Через считанные часы отделение осадили возмущенные молодые люди, которые забрасывали блюстителей порядка коктейлями Молотова и камнями. Полиция вынуждена была держать глухую оборону. В ходе протеста задержали более 40 человек, применив при этом газ, оружие и водомет. Только вот не слышно воплей мировой общественности в адрес польских властей - обвинений в нарушении прав человека, угроз введения санкций... Или "это другое"?





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