Волна антиковидных протестов докатилась до Вильнюса

Источник материала: БT

Эта история - наглядный пример простых человеческих ценностей, где нет места лицемерию. Когда пускают пыль в глаза рассказами и громкими фразами о важности гуманизма, а сами открывают огонь на поражение против беззащитных людей. Здесь о спасении жизней - как важнейшей человеческой ценности. Не мифы о человеколюбии и демократии, которых на Западе так никто и не видел.

Зато мы видим, что сейчас происходит в Литве - паркетной стране Евросоюза, которая всегда исправно старалась соответствовать западным стандартам. Если литовские власти думали, что на фоне реальных вызовов удастся отсидеться под шумок, оградить себя от ответственных решений, то здорово ошиблись. Накануне тысячи несогласных с политикой Вильнюса окружили здание Сейма. Волна антиковидных протестов докатилась до литовской столицы. Говорить людям не дали - в ход пошли дубинки, газ и грубая полицейская сила. Как и полагается в демократичной стране. Есть задержанные. Остается дождаться, когда их объявят политзаключенными - выступают же против политики правительства. Оно приняло решение об ограничении прав не привившихся.

Но дело не только в санитарных паспортах - обнажилась и полная неспособность литовской верхушки решить миграционный кризис. Как бы рядовым литовцам ни затыкали рты, народ все видит и требует ответа! Рассказывает Елизавета Казакова (видео).





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