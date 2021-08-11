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Украина продлевает карантин до 1 октября

11.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украина продлевает до 1 октября карантин и режим чрезвычайной ситуации. Правительство, как заявлено, сделает ограничения адаптивными, чтобы нанести экономике минимальный ущерб. Кризис в стране резко обострился: например, из-за дефицита энергоносителей Украина начинает закупать уголь в Польше и Казахстане. Главная причина - на 10 августа запасы угля на треть меньше, чем того требует график подготовки к отопительному сезону. Такой дефицит потребует и от граждан затянуть пояса, точнее, правительство продолжит затягивать пояса на гражданах. По официальной статистике, только за текущий год тарифы ЖКХ выросли на 35 процентов. При этом цена на газ для домохозяйств выросла в два с половиной раза.


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Теги: Минск
 
 
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Украина продлевает до 1 октября карантин и режим чрезвычайной ситуации. Правительство, как заявлено, сделает ограничения адаптивными, чтобы нанести экономике...
 
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