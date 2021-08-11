В Турции на смену пожарам пришли наводнения

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник и среду в северной части Турции прошли мощные дожди, приведшие к наводнениям, сообщает газета Daily Sabah.

В разных городах затопило жилые дома и предприятия, с дорог были унесены транспортные средства, разрушены участки трасс и мосты.

Паводковые воды также повредили сельскохозяйственные поля и спровоцировали оползни.

В пострадавшие от наводнения районы были направлены поисково-спасательные бригады.-0-