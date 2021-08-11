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В Турции на смену пожарам пришли наводнения
11.08.2021 23:25 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник и среду в северной части Турции прошли мощные дожди, приведшие к наводнениям, сообщает газета Daily Sabah.
В разных городах затопило жилые дома и предприятия, с дорог были унесены транспортные средства, разрушены участки трасс и мосты.
Паводковые воды также повредили сельскохозяйственные поля и спровоцировали оползни.
В пострадавшие от наводнения районы были направлены поисково-спасательные бригады.-0-
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В разных городах затопило жилые дома и предприятия, с дорог были унесены транспортные средства, разрушены участки трасс и мосты.
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