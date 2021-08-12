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Новый вид растения обнаружен на юго-западе Китая

12.08.2021 06:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время исследовательской экспедиции по Дэхун-Дай-Цзинпоскому автономному округу провинции Юньнань на юго-западе Китая научные сотрудники тропического ботанического сада Сишуанбаньна при Академии наук Китая и природного заповедника Тунбигуань обнаружили две популяции лиан нового вида. Об этом сообщает Синьхуа.

Проведя ряд исследования, ученые пришли к выводу, что найденные растения принадлежат к ранее неизвестному виду. Его назвали Stixis yingjiangensis - в соответствии с местом обнаружения.

Расположенный в приграничных районах на юго-западе Китая Дэхун-Дай-Цзинпоский автономный округ богат биологическими ресурсами. На настоящий момент там зарегистрировано более 6000 видов высших растений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Расположенный в приграничных районах на юго-западе Китая Дэхун-Дай-Цзинпоский автономный округ богат биологическими ресурсами. На настоящий момент там...
 
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