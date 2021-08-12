Новый вид растения обнаружен на юго-западе Китая

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время исследовательской экспедиции по Дэхун-Дай-Цзинпоскому автономному округу провинции Юньнань на юго-западе Китая научные сотрудники тропического ботанического сада Сишуанбаньна при Академии наук Китая и природного заповедника Тунбигуань обнаружили две популяции лиан нового вида. Об этом сообщает Синьхуа.

Проведя ряд исследования, ученые пришли к выводу, что найденные растения принадлежат к ранее неизвестному виду. Его назвали Stixis yingjiangensis - в соответствии с местом обнаружения.

Расположенный в приграничных районах на юго-западе Китая Дэхун-Дай-Цзинпоский автономный округ богат биологическими ресурсами. На настоящий момент там зарегистрировано более 6000 видов высших растений.-0-