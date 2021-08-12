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На Камчатке упал вертолет с 16 людьми на борту, 8 из них до сих пор не найдены

12.08.2021 09:27 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с 13 туристами и тремя членами экипажа упал на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатки.

Информация о жесткой посадке вертолета в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника поступила сегодня за полночь. На место вылетел борт Центра медицины катастроф.

По ходу спасательной операции коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных сообщил, что восемь пострадавших уже доставлены на вертолете в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. "Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана", - сказал Черных.

Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, вертолет упал непосредственно в озеро и затонул на глубину больше 100 м. У водолазов МЧС есть оборудование для работы только на глубине до 20 м.

К поисково-спасательным работам ривлечено 45 человек и 8 единиц техники.

Среди основных версий жесткой посадки вертолета указываются отказ двигателя и ошибка пилотирования. Вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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 Информация о жесткой посадке вертолета в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника поступила сегодня за полночь. На место вылетел борт Центра медицины ...
 
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