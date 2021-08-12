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СК России рассматривает три версии крушения вертолета на Камчатке

12.08.2021 17:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - непогоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", - отмечается в сообщении.

Следователи допросили гендиректора авиакомпании "Витязь-Аэро", эксплуатировавшей разбившийся на Камчатке пассажирский вертолет. "Допрошен генеральный директор авиакомпании "Витязь-Аэро", а также технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку воздушного судна", - информирует Следственный комитет.

Также изучаются документы туроператора и эксплуатанта. "Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки", - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Восемь человек выжили, остальные, включая ребенка, предварительно объявлены погибшими.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна",...
 
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