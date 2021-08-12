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Талибы заявили о взятии второго по величине города Афганистана

12.08.2021 18:23 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талибы заявили о взятии Кандагара - второго по величине города Афганистана, сообщает BBC.

Захват города не подтвержден независимыми источниками, однако в соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на его улицах. Захват Кандагара был бы стратегической победой для "Талибана".

Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Сообщается, что сегодня талибы также захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными провинциями Афганистана.

По последним оценкам американской военной разведки, если нынешние тенденции сохранятся, талибы смогут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Правительство Афганистана может быть вынуждено отступить для того, чтобы защитить столицу страны.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Сообщается, что сегодня талибы также захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными...
 
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