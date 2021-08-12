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Провокационный опрос о Беларуси в толпе протестующих литовцев

12.08.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вильнюс нескоро придет в себя после громкой протестной акции 10 августа. Тысячи негодующих людей окружили здание Литовского сейма с призывами не допустить репрессий против COVID-диссидентов. Помимо повсеместного требования санитарных паспортов, невакцинированных будут лишать работы и откажут в пособиях по болезни. Вчера правительство Литвы одобрило драконовские меры. На этом фоне попытки делать врага из Беларуси выглядят просто нелепо. В ответ на провокационные вопросы беглого псевдоблогера литовские респонденты говорят действительно то, что думают и что есть в Беларуси (видео).


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Вильнюс нескоро придет в себя после громкой протестной акции 10 августа. Тысячи негодующих людей окружили здание Литовского сейма с призывами не допустить...
 
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