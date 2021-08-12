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Талибы захватили город Герат в Афганистане
12.08.2021 19:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники радикального движения "Талибан" взяли под контроль город Герат, административный центр одноименной провинции, расположенной на западе Афганистана. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в афганских службах безопасности, информирует ТАСС.
По сведениям агентства, правительственные силы были вынуждены отступить, чтобы не допустить разрушения города.-0-
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По сведениям агентства, правительственные силы были вынуждены отступить, чтобы не допустить разрушения города.
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