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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
12.08.2021 23:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 2,4 тыс. км от ближайшего населенного пункта. Очаг залегал на глубине 78 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.-0-
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Эпицентр землетрясения находился в 2,4 тыс. км от ближайшего населенного пункта. Очаг залегал на глубине 78 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало,...
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