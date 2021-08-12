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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе Южных Сандвичевых островов

12.08.2021 23:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 2,4 тыс. км от ближайшего населенного пункта. Очаг залегал на глубине 78 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Эпицентр землетрясения находился в 2,4 тыс. км от ближайшего населенного пункта. Очаг залегал на глубине 78 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало,...
 
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