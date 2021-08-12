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Корабль из Панамы сел на мель у берегов Японии и разломился надвое

12.08.2021 23:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовое судно, зарегистрированное в Панаме, село на мель у северных берегов Японии, а затем раскололось надвое, после чего произошла утечка нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Японии.

По информации агентства, на борту находились 21 член экипажа, никто из них не пострадал.

Размеры образовавшегося в результате разлива топлива нефтяного пятна составили 5,1 км в длину и около 1 км в ширину. Патрульные катера приняли меры по его сдерживанию.

По словам представителя береговой охраны, две части судна не сдвинулись с места и находятся под пристальным наблюдением патрульных катеров. К вечеру заметных серьезных изменений в его положении не произошло.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Размеры образовавшегося в результате разлива топлива нефтяного пятна составили 5,1 км в длину и около 1 км в ширину. Патрульные катера приняли меры по его...
 
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