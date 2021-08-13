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Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов у побережья Китая

13.08.2021 07:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек числятся пропавшими без вести в результате столкновения рыболовецкого и грузового судов вечером 12 августа в акватории у побережья города Чжоушань провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает Синьхуа.
 
Рыболовецкое судно затонуло после столкновения. В результате инцидента десять членов экипажа на его борту оказались на воде. Один низ них был спасен на месте, остальные девять остаются в списке пропавших без вести по состоянию на сегодняшнее раннее утро.
 
Провинциальный центр по спасению на море незамедлительно перебросил семь патрульных катеров и спасательных судов, координировал действия находившихся недалеко от места происшествия судов по поиску пропавших членов экипажа затонувшего судна.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Рыболовецкое судно затонуло после столкновения. В результате инцидента десять членов экипажа на его борту оказались на воде.
 
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