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Извержение подводного вулкана произошло в Японии

13.08.2021 07:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение подводного вулкана произошло в районе японских отдаленных островов Огасавара к югу от Токио. Об этом сегодня объявило национальное метеорологическое управление страны, выполняющее также роль сейсмологической службы, сообщает ТАСС.
 
Метеорологи призвали к повышенной осторожности суда, которые находятся в этом районе.
 
Информация о связанных с извержением подводного вулкана инцидентах не поступала.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Метеорологи призвали к повышенной осторожности суда, которые находятся в этом районе.
 
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