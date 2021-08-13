Извержение подводного вулкана произошло в Японии

Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение подводного вулкана произошло в районе японских отдаленных островов Огасавара к югу от Токио. Об этом сегодня объявило национальное метеорологическое управление страны, выполняющее также роль сейсмологической службы, сообщает ТАСС.

Метеорологи призвали к повышенной осторожности суда, которые находятся в этом районе.

Информация о связанных с извержением подводного вулкана инцидентах не поступала.-0-