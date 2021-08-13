Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников беспорядков у парламента Литвы

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13 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Вильнюсский участковый суд рассмотрел просьбу прокуроров и разрешил арестовать 9 человек, участвующих в беспорядках у парламента Литвы 10 августа, сообщает Delfi.





Всего во время протестов были задержаны 26 человек. Прокуроры просили взять под стражу всех задержанных. Однако суд разрешил взять под стражу только 9 из них: пятерых на месяц, двоих на две недели, еще двоих - на 10 дней.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что половина задержанных за участие в беспорядках - безработные, треть - с судимостью. "10 с судимостью, статьи разные: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Часть нарушений зафиксированы не в Литве", - сказал Ренатас Пожела. Он добавил, что 9 из 26 задержанных во время беспорядков - женщины.

10 августа у здания парламента Литвы прошла многотысячная акция протеста против принудительной вакцинации и ограничений в отношении непривитых граждан. Акция переросла в столкновения с полицией, в результате которых пострадали 18 сотрудников полиции. О числе пострадавших со стороны протестующих, не сообщается.-0-