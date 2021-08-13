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В Керчи выпали две месячные нормы осадков - центральные улицы затоплены

13.08.2021 10:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные улицы Керчи на Крымском полуострове перекрыты из-за подтоплений. Городские троллейбусы с утра не вышли на линию, сообщает ТАСС.

В результате подъема воды в реках из-за сильных дождей в Керчи оказались подтоплены стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод. Власти города уточнили, что эвакуация населения не требуется.
Администрация Керчи рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что в Керчи выпали две месячные нормы осадков.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом отмечается, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются 13 августа и в ночь на 14 августа.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника.
 
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