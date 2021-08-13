ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Упавший в Курильское озеро Ми-8 обнаружен на глубине 110 м

13.08.2021 11:09 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине 110-111 м, у него отломана хвостовая часть. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пишет газета "Известия".
 
"Вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 м, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут далее проводиться работы по его более подробному визуальному осмотру и подъему", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
 
После ЧП власти приняли решение приостановить туристические поездки на Курильское озеро как минимум на выходные.
 
Крушение вертолета Ми-8 произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании "Витязь-Аэро", упало в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8-9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском.
 
Два члена экипажа находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Как уточняли медики, у одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени.
 
В Следственном комитете РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). -0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ЧП власти приняли решение приостановить туристические поездки на Курильское озеро как минимум на выходные.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Керчи выпали две месячные нормы осадков - центральные улицы затоплены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by