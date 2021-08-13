Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе

Источник материала: БT

Плохой пример, увы, заразителен. Польша, видимо, идет по стопам Литвы и Латвии. И сегодня с ее стороны к белорусской границе транспортом была доставлена группа иностранцев. Случай имел место на участке пограничной заставы "Беляны". Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши.







