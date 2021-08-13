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Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе
13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Плохой пример, увы, заразителен. Польша, видимо, идет по стопам Литвы и Латвии. И сегодня с ее стороны к белорусской границе транспортом была доставлена группа иностранцев. Случай имел место на участке пограничной заставы "Беляны". Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши.
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Плохой пример, увы, заразителен. Польша, видимо, идет по стопам Литвы и Латвии. И сегодня с ее стороны к белорусской границе транспортом была доставлена группа...
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