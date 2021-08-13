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Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе

13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Плохой пример, увы, заразителен. Польша, видимо, идет по стопам Литвы и Латвии. И сегодня с ее стороны  к белорусской границе транспортом была доставлена группа иностранцев. Случай имел место на участке пограничной заставы "Беляны". Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши.



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Плохой пример, увы, заразителен. Польша, видимо, идет по стопам Литвы и Латвии. И сегодня с ее стороны  к белорусской границе транспортом была доставлена группа...
 
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