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В Краснодарском крае России сильные дожди, в Японии из-за наводнений эвакуируют около 3 млн человек

13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Наводнения в Краснодарском крае России: регион накрыли сильные дожди. Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Под воду ушли многие участки города. Практически смыло городской пляж. 

В городе-курорте введен режим повышенной готовности, работают экстренные службы. По прогнозам синоптиков, в течение суток Анапу может накрыть еще один удар стихии. Возможны смерч и подъем уровня воды в реках.


В Японии около 3 млн человек эвакуируют из-за наводнений

От наводнений страдают и жители Японии. На юго-западе страны объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за риска оползней. 

Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, это серьезно увеличивает риск паводков и оползней.



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Наводнения в Краснодарском крае России: регион накрыли сильные дожди. Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Под воду ушли многие участки города....
 
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