|
В Краснодарском крае России сильные дожди, в Японии из-за наводнений эвакуируют около 3 млн человек
13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Наводнения в Краснодарском крае России: регион накрыли сильные дожди. Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Под воду ушли многие участки города. Практически смыло городской пляж.
В городе-курорте введен режим повышенной готовности, работают экстренные службы. По прогнозам синоптиков, в течение суток Анапу может накрыть еще один удар стихии. Возможны смерч и подъем уровня воды в реках.
В Японии около 3 млн человек эвакуируют из-за наводнений
От наводнений страдают и жители Японии. На юго-западе страны объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за риска оползней.
Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, это серьезно увеличивает риск паводков и оползней.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наводнения в Краснодарском крае России: регион накрыли сильные дожди. Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Под воду ушли многие участки города....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)