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Талибы сообщили о захвате ряда крупных городов Афганистана

13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Движение "Талибан" сообщило о взятии контроля еще над пятью провинциями Афганистана. В числе захваченных населенных пунктов второй по величине город в стране - Кандагар и Герат. При этом правительство Афганистана никак не комментирует утверждения талибов. Межу тем США в ближайшее время направят в дополнение три тысячи военнослужащих. Они помогут организовать вывоз американских дипломатов. О введении войск в страну для помощи в эвакуации своих граждан сообщила и Великобритания. 



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Движение "Талибан" сообщило о взятии контроля еще над пятью провинциями Афганистана. В числе захваченных населенных пунктов второй по величине город в стране -...
 
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