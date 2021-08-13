В Вильнюсе арестованы 9 участников митинга у парламента Литвы

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Западная "демократия" беспощадна и к своим гражданам. Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников митинга у парламента Литвы, хотя прокуроры просили взять под стражу всех 26 задержанных в ночь на 11 августа. Девятерых арестовали, поскольку были основания предполагать, что они могут мешать работе полиции, оказывать влияние на свидетелей, подозреваемых и пострадавших. Из них пятеро арестованы на месяц, двое - на две недели и еще двое - на десять дней. 17 человек из задержанных были отпущены, но четверым из них на ноги были надеты браслеты. Остальным меру пресечения назначит прокурор. Все подозреваемые - граждане Литвы разных национальностей.