ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Вильнюсе арестованы 9 участников митинга у парламента Литвы

13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Западная "демократия" беспощадна и к своим гражданам. Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников митинга у парламента Литвы, хотя прокуроры просили взять под стражу всех 26 задержанных  в ночь на 11 августа. Девятерых арестовали, поскольку были основания предполагать, что они могут мешать работе полиции, оказывать влияние на свидетелей, подозреваемых и пострадавших. Из них пятеро арестованы на месяц, двое - на две недели и еще двое - на десять дней. 17 человек из задержанных были отпущены, но четверым из них на ноги были надеты браслеты. Остальным меру пресечения назначит прокурор. Все подозреваемые - граждане Литвы разных национальностей. 




Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западная "демократия" беспощадна и к своим гражданам. Вильнюсский суд постановил арестовать 9 участников митинга у парламента Литвы, хотя прокуроры просили взять...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Травля собаками, угрозы и избиения: жестокое обращение с мигрантами в Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by