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Травля собаками, угрозы и избиения: жестокое обращение с мигрантами в Латвии
13.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Собаки, угрозы и избиения! Очередные издевательства над мигрантами, на этот раз у погранзаставы "Бигосово". Накануне вечером латвийскими пограничниками были задержаны пять граждан Ирака: двое мужчин и три женщины. Их допросили, избили и стали угрожать убийством. Затем уже по привычке их погнали в сторону Беларуси, на этот раз пустив, как фашисты, по следу собак. Беженцы вынуждены были спасать свои жизни вплавь, по реке.
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Собаки, угрозы и избиения! Очередные издевательства над мигрантами, на этот раз у погранзаставы "Бигосово". Накануне вечером латвийскими пограничниками были...
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