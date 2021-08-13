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Пострадавшие от наводнения турецкие города объявлены зонами бедствия

13.08.2021 16:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Турция /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что пострадавшие от наводнения города Кастамону, Бартын и Синоп объявлены зонами стихийного бедствия.
 
По последним данным, жертвами селей и наводнений в Черноморском регионе Турции стали 27 человек, 25 из них - в Кастамону.
 
Президент Турции сказал: "Мы не можем вернуть наших людей, которые потеряли свои жизни, но у нашего государства есть сила, средства и решимость компенсировать любой ущерб".
 
В пострадавших районах для борьбы со стихией и ее последствиями задействованы авиа и специальная техника. Всем пострадавшим оказали медпомощь, некоторые госпитализированы.
 
10 и 11 августа в Турции прошли мощные дожди, приведшие к наводнениям. В разных городах затопило жилые дома и предприятия, разрушены участки трасс и мосты. Паводковые воды повредили сельскохозяйственные поля и спровоцировали оползни.-0-
 
 
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По последним данным, жертвами селей и наводнений в Черноморском регионе Турции стали 27 человек, 25 из них - в Кастамону.  
 
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