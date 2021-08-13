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В Анапе ввели режим ЧС

13.08.2021 16:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ Режим ЧС введен в Анапе из-за ожидаемого в ближайшие сутки выпадения большого количества осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

"В Анапе введен режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец", - говорится в сообщении.

Также в ходе совещания начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков доложил, что обстановка в городе контролируемая, вода откачана из 37 дворовых территорий, а также двух детсадов. В ликвидации последствий стихии задействованы около 100 человек.

"Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц. По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков - до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС", - отметили в пресс-службе.

Дождь, прошедший в ночь на пятницу в Краснодарском крае, спровоцировал подтопления отдельных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском и Темрюкском районах.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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