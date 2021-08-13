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В зоне риска из-за природных пожаров в Якутии находится 14 населенных пунктов
13.08.2021 19:49 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС России отнесло к зоне риска из-за лесных пожаров 14 населенных пунктов Якутии, заявил сегодня в телеэфире первый замглавы министерства Александр Чуприян, сообщает ТАСС.
"В зоне повышенного риска находится 14 населенных пунктов в 12 районах Якутии", - сказал Александр Чуприян.
Обстановка с пожарами, по словам Чуприяна, сложная. Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.
За сутки ликвидировано 18 природных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, локализовано 8 на площади свыше 64,3 тыс. га, обнаружено 21 новое возгорание.
"В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн га. С одной стороны, звучит чудовищно - 7 млн га. Но нужно помнить два факта. Факт первый - вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно два - три процента площади. С другой стороны, это площадь, пройденная огнем. Большая часть - это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница (это основная порода для Якутии) остается жить", - сказал глава Рослесхоза Иван Советников.-0-
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С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории...
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