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Июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений

13.08.2021 21:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Согласно данным ведомства, фиксируемая им общая температура поверхности земли и океана в июле была на 1,67 градуса выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным ведомства, фиксируемая им общая температура поверхности земли и океана в июле была на 1,67 градуса выше, чем средняя температура в XX веке,...
 
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