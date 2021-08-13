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Число нелегальных пересечений границ ЕС за год выросло почти на 60 %
13.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Данные приводит агентство Frontex. Только в июле на границе с Литвой было зафиксировано более 3 тысяч нелегальных въездов. В Польше - 180, а в Латвии - две сотни. Через восточные рубежи ЕС пробиваются граждане Сирии, Афганистана и Марокко. Всего же в мире насчитывается свыше 82 миллионов беженцев. Более 4 миллионов из них - в активном поиске убежища. А по прогнозу ООН, к 2050-му число мигрантов превысит 320 миллионов. Впрочем, именно мигранты уже формируют значительную часть населения европейских мегаполисов. В Лондоне, например, уже более половины жителей - это представители этнических меньшинств. Первое в истории страны сокращение белого населения отмечают в США.
ООН просит сопредельные страны впускать беженцев из Афганистана
Усугубляют ситуацию и события в Афганистане. После дезертирства американской армии из страны, талибы ведут стремительное наступление, занимая крупные города. По некоторым данным, движение контролирует уже 70 % территории страны, и та приближается к гуманитарной катастрофе. Сегодня боевики Талибана развернули наступление на Кабул. ООН призывает соседей Афганистана открыть границы тысячам беженцев.
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Данные приводит агентство Frontex. Только в июле на границе с Литвой было зафиксировано более 3 тысяч нелегальных въездов. В Польше - 180, а в Латвии - две сотни. Через...
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