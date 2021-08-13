ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Официальные литовские власти отклонили все просьбы мигрантов об убежище

13.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Европейскую гостеприимность" демонстрирует и Литва. И это не только откровенные издевательства над людьми, но и наплевательское отношение к международным правилам. Официальные власти отклонили все рассмотренные просьбы мигрантов об убежище. (А это около полутора тысяч заявлений). И здесь важно отметить и напомнить некоторым, что согласно Женевской конвенции и законам ЕС, все государства обязаны защищать право человека на убежище (даже если он прибывает в страну незаконно). Таким образом, мигранты вынуждены томиться в лагерях временного содержания и ждать непонятно чего. Это обостряет еще больше ситуацию. На днях из лагеря бежали более трех десятков человек. Они сделали подкоп под забором и, предположительно, двинулись в сторону Польши.

Официальные литовские власти отклонили все просьбы мигрантов об убежище

И еще немного европейской демократии в исполнении режима Науседы. Девятерым литовским гражданам грозит тюремное заключение до шести лет. Они участвовали в митинге у здания парламента. Прокуроры требовали ареста всех 26 задержанных в ночь на 11 августа. Но часть из них отпустили, снабдив электронными браслетами.

Проблемы у главы балтийской республики нарастают снежным комом. Хакеры украли у МИД Литвы более сотни файлов с документами под грифом "секретно". Злоумышленники уже заявили, что информация будет стоить Вильнюсу "очень больших денег". Естественно, минобороны Литвы обвиняет в причастности к кибератаке Россию.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Европейскую гостеприимность" демонстрирует и Литва. И это не только откровенные издевательства над людьми, но и наплевательское отношение к международным...
 
Новости дня
Новости в мире
 
У погранзаставы "Бигосово" латвийские пограничниками задержали и избили пятерых граждан Ирака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by