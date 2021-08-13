Источник материала: БT

Информационные ленты вновь пестрят очередными издевательствами над мирными беженцами. На этот раз события развернулись у погранзаставы "Бигосово" на латвийско-белорусской границе. Накануне вечером латвийскими пограничниками были задержаны пятеро граждан Ирака - двое мужчин и три женщины. Сначала их допросили, а потом избили и стали угрожать убийством. После уже по установленной схеме мигрантов погнали в сторону Беларуси, при этом натравив на них собак. Словно эхо фашистского прошлого Латвийской Республики. Напуганные люди спасали свои жизни вплавь по реке.

Там было две собаки, нам сказали: если не успеете перебежать на другую сторону, вас догонят и искусают.





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