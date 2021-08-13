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В Сербии на крупнейшем рынке китайских товаров произошел пожар

13.08.2021 23:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На крупнейшем в Сербии рынке китайских товаров "№ 70" вспыхнул пожар, в результате которого пострадали около 200 магазинов, сообщает Синьхуа.

Получив сообщение о возгорании, пожарная служба Белграда направила более 10 пожарных машин для его тушения и мобилизовала всех пожарных города для оказания помощи. Пожар был взят под контроль после более чем 7-часовой работы.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Получив сообщение о возгорании, пожарная служба Белграда направила более 10 пожарных машин для его тушения и мобилизовала всех пожарных города для оказания...
 
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