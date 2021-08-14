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Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 40

14.08.2021 11:35 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 40 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибли 34 человека в Кастамону, шесть человек в Синопе. Девяти гражданам оказывается медицинская помощь в больницах. Продолжаются поиски пропавшего без вести человека в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти республики сообщили о 31 жертве в результате стихийных бедствий на севере страны.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.

11 августа сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северных провинций страны, в Бартыне, Синопе, Кастамону. На улицах городов образовались грязевые потоки. Нанесен ущерб зданиям, автомашинам и инфраструктуре.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В регионе продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1...
 
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