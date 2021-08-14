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Сильные ливни обрушились на Россию
14.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Мощные ливни обрушились на Россию. По сообщениям МЧС, стихия нанесла ущерб в 13 миллиардов российских рублей. Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС федерального уровня. Ливни обрушились и на Краснодарский край - там из-за подтоплений из летних лагерей эвакуировали более 900 детей. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, потоки воды сносят автомобили и деревья. Без электричества остались 29 тысяч местных жителей. По информации местных СМИ, в районе прорвало дамбу. Дожди размыли дорогу к аэропорту. Но пока рейсы не отменили, пассажиры спешат попасть на самолеты.
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Мощные ливни обрушились на Россию. По сообщениям МЧС, стихия нанесла ущерб в 13 миллиардов российских рублей. Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС...
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