Сильные ливни обрушились на Россию

Источник материала: БT

Мощные ливни обрушились на Россию. По сообщениям МЧС, стихия нанесла ущерб в 13 миллиардов российских рублей. Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС федерального уровня. Ливни обрушились и на Краснодарский край - там из-за подтоплений из летних лагерей эвакуировали более 900 детей. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, потоки воды сносят автомобили и деревья. Без электричества остались 29 тысяч местных жителей. По информации местных СМИ, в районе прорвало дамбу. Дожди размыли дорогу к аэропорту. Но пока рейсы не отменили, пассажиры спешат попасть на самолеты.