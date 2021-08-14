ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сильные ливни обрушились на Россию

14.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мощные ливни обрушились на Россию. По сообщениям МЧС, стихия нанесла ущерб в 13 миллиардов российских рублей. Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС федерального уровня. Ливни обрушились и на Краснодарский край - там из-за подтоплений из летних лагерей эвакуировали более 900 детей. В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, потоки воды сносят автомобили и деревья. Без электричества остались 29 тысяч местных жителей. По информации местных СМИ, в районе прорвало дамбу. Дожди размыли дорогу к аэропорту. Но пока рейсы не отменили, пассажиры спешат попасть на самолеты.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощные ливни обрушились на Россию. По сообщениям МЧС, стихия нанесла ущерб в 13 миллиардов российских рублей. Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by