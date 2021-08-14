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Во Франции начались очередные акции протеста против санитарных пропусков

14.08.2021 16:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Манифестации против так называемых санитарных пропусков начались в Париже, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Также акции проходят в Экс-ан-Провансе, Фуа, По, Безье и некоторых других французских городах.

Первый запланированный в Париже марш протеста отправился от станции метро "Порт-Доре" на востоке Парижа. Каких-либо беспорядков не отмечается, по обе стороны от колонны манифестантов движутся отряды полиции. На плакатах у протестующих написаны призывы к отмене санитарных пропусков. Ожидается, что это шествие завершится на площади Клиши на севере Парижа.

Ранее сообщалось, что в эту субботу на демонстрации против санитарных пропусков могут выйти до 250 тыс. жителей страны. В Париже порядок охранять призваны более 1,6 тыс. полицейских и жандармов.

Первый субботний марш противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации, проходивший 17 июля, собрал 114 тыс. участников по всей Франции. Каждую неделю их количество только увеличивалось, и 7 августа МВД сообщило о 237 тыс. протестующих на улицах французских городов. Теперь же власти готовятся к еще большему числу участников, поскольку с 9 августа санитарные пропуска во Франции стали обязательными для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, театральных и концертных залов, а также для совершения авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Каких-либо беспорядков не отмечается, по обе стороны от колонны манифестантов движутся отряды полиции. На плакатах у протестующих написаны призывы к отмене...
 
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