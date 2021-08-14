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Выживших при крушении российского пожарного самолета в Турции нет

14.08.2021 17:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выживших в катастрофе с пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Минобороны России сегодня сообщило, что российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции после выполнения задачи по тушению очагов пожара. Отмечалось, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.

Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Посольство России в Анкаре заявило РИА Новости, что выясняет обстоятельства трагедии.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора...
 
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