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Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 55
14.08.2021 20:23 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 55 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственное управление по чрезвычайным ситуациям страны.
"В результате наводнений погибли 46 человек в Кастамону, восемь человек в Синопе и один человек в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее власти Турции сообщили о 44 жертвах. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.
Накануне президент Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия.-0-
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В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.
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