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В Китае волна смыла в море людей - 10 человек погибли

14.08.2021 20:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восточном побережье Китая в городе Чжанчжоу сильная волна смыла в море группу людей. В результате происшествия 10 человек погибли, 1 пропал без вести, сообщает Синьхуа.

По информации агентства, во время случившегося люди отдыхали на пляже. Всего волной в море смыло 17 человек, шестерым из них удалось спастись.

Спасательные службы продолжают поиски пропавшего.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Во время случившегося люди отдыхали на пляже. Всего волной в море смыло 17 человек, шестерым из них удалось спастись.
 
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