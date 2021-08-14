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В результате землетрясения в Гаити погибли 29 человек, объявлен режим ЧП

14.08.2021 21:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 29 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в субботу утром в южных провинциях Гаити. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской защиты республики.

Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Землетрясение также ощущалось в восточных провинциях Кубы.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил в субботу о введении режима чрезвычайного положения в республике. "Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц", - сказал он.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Позже стало известно о втором за сутки землетрясении в Гаити, магнитуда которого составила 5,2.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинской инфраструктуры и мест культа. Землетрясение также ощущалось в...
 
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