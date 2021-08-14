Источник материала: БелТА

"К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли", - написал глава региона.





Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 24 человек Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером.