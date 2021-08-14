|
Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 24 человек
14.08.2021 22:17 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших после взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Гусева.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших.
"К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли", - написал глава региона.
Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)