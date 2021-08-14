ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 24 человек

14.08.2021 22:17 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших после взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Гусева.

Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

"К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли", - написал глава региона.

Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В результате землетрясения в Гаити погибли 29 человек, объявлен режим ЧП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by