Источник материала: БT

Во Франции вновь прошли массовые акции протеста против дискриминации непривитых граждан: власти страны вопреки прямому запрету Европарламента продолжают административными мерами принуждать французов к вакцинации. Парламент Пятой республики в понедельник утвердил закон, который предполагает, что впредь полноправными гражданами будут только обладатели "паспортов здоровья". Остальных французов (то есть почти половину населения страны) не допустят в музеи, магазины, рестораны, театры. Это вызвало всеобщее возмущение, и в одном только Париже, несмотря на разгар сезона отпусков, состоялось сегодня целых три манифестации протеста. Обошлось без масштабных беспорядков, хотя эпизодические столкновения манифестантов с полицией случались.

"Паспорта здоровья" вызывают недовольство не только непривитых, но также и привитых - у французов за спиной более двухсот лет регулярных революций и бунтов, поэтому за свою свободу они готовы сражаться всегда. Новые дискриминационные COVID-ограничения, по общему мнению, ставят крест на перспективах президента Макрона быть избранным на второй срок.





Читайте также:



