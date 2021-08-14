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В Киеве у стен президентского офиса прошла акция ультраправых

14.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Улицы Киева сегодня захватили правые радикалы. Во второй половине дня у стен президентского офиса собрались несколько сотен активистов, близких к главе Нацкорпуса Билецкому - он также известен среди нацистов как Белый вождь. Причина - арест в Харькове их сподвижников за рэкет, грабежи и совершение насильственных преступлений. В стране в целом зафиксирован в последние дни всплеск расистских настроений.

В Киеве расцвел национализм, замешанный на расизме

Только вчера, например, имел место инцидент с Жаном Беленюком - депутатом Рады и сподвижником Зеленского. Этот спортсмен едва вернулся из Токио с олимпийским золотом, как немедленно окунулся в реалии Киева, где процветает агрессивный расизм.

Жан Беленюк, депутат Верховной рады:

Несколько минут назад ко мне подошли неизвестные молодые люди, подошли в центре Киева, пытались спровоцировать конфликт. Кричали оскорбительные вещи типа ′′Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и ′′Уезжай в Африку!". Слава Богу, до драки не дошло, так что я в порядке, но...

Беленюк задает в Facebook риторический вопрос: "А с точки зрения украинского государства, я украинец? Почему олимпийский чемпион не чувствует себя в безопасности в родном Киеве?".

На свое счастье, он не рискнул задать эти вопросы тем, кто собрался у офиса президента в Киеве. Националисты принесли с собою автомобильные шины, камни, взрывпакеты и решили взять офис президента штурмом. Полиция применила дубинки и слезоточивый газ.

В Киеве у стен президентского офиса прошла акция ультраправых

Пострадали 8 силовиков. А вот противная сторона практически не пострадала, поскольку с нацистами в Киеве обращаются бережно - Зеленский крайне опасается, что они мобилизуют своих фронтовых товарищей и устроят настоящий бунт. После неудачного штурма рабочей резиденции президента ультраправые отправились к его городской квартире. Были попытки спровоцировать полицию на серьезную схватку.

Под окнами Зеленского радикалы жгли файеры и скандировали оскорбительные для президента речовки. Задержать полиция никого не рискнула, опасаясь не спровоцировать ультраправых на массовые выступления.


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Улицы Киева сегодня захватили правые радикалы. Во второй половине дня у стен президентского офиса собрались несколько сотен активистов, близких к главе...
 
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