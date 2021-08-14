ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В прибрежных водах Южной Калифорнии в рекордных количествах собираются акулы

15.08.2021 06:15 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морские исследователи отмечают рекордное количество акул, которые собираются в прибрежных водах южной части штата Калифорния в США. Сейчас в этом регионе их насчитывается гораздо больше, чем когда-либо, сообщает телеканал FoxNews.

Директор лаборатории по изучению акул в штате Калифорния в Лонг-Бич доктор Крис Лоу заявил в пятницу, что его команда насчитала 38 акул в 2020 году, что в три раза больше, чем отмечалось годом ранее.

Ученые связывают это явление с изменением климата и повышением температуры океанских вод.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые связывают это явление с изменением климата и повышением температуры океанских вод.
 
Новости дня
Новости в мире
 
227 человек погибли в результате землетрясения в Гаити
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by