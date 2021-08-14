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В прибрежных водах Южной Калифорнии в рекордных количествах собираются акулы
15.08.2021 06:15 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морские исследователи отмечают рекордное количество акул, которые собираются в прибрежных водах южной части штата Калифорния в США. Сейчас в этом регионе их насчитывается гораздо больше, чем когда-либо, сообщает телеканал FoxNews.
Директор лаборатории по изучению акул в штате Калифорния в Лонг-Бич доктор Крис Лоу заявил в пятницу, что его команда насчитала 38 акул в 2020 году, что в три раза больше, чем отмечалось годом ранее.
Ученые связывают это явление с изменением климата и повышением температуры океанских вод.-0-
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Ученые связывают это явление с изменением климата и повышением температуры океанских вод.
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