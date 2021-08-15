Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США начали эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле Большинство сотрудников готовы уехать, посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство...

"Большинство сотрудников готовы уехать, посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана американских дипломатов, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании.-0-