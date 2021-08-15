ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Талибы взяли под контроль все погранпереходы Афганистана

15.08.2021 12:03 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирования радикального движения "Талибан" к настоящему времени контролируют все контрольно-пропускные пункты на границе Афганистана с соседними государствами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, опирающийся на заявление представителя официальных афганских властей.

Утверждается, что талибы удерживают все пограничные переходы из Афганистана в соседние страны. Также неназванный чиновник добавил, что "единственным пунктом, связывающим территорию Афганистана с другими государствами, который остается под контролем правительственных сил, является международный аэропорт столицы страны Кабула".

Ранее "Талибан" объявил, что взял под свой контроль крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе. Некоторое время назад МВД Пакистана сообщило, что со своей стороны полностью закрыло указанный КПП после его захвата радикалами.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее "Талибан" объявил, что взял под свой контроль крупный погранпереход "Торхам" на афгано-пакистанской границе.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Кот-д'Ивуаре впервые за 27 лет выявлено заражение лихорадкой Эбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by