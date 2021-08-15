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МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул

15.08.2021 12:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирования радикального движения "Талибан"  начали в воскресенье наступление на Кабул. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, сообщает ТАСС.
 
По данным агентства, талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.

Между тем, по поступающей из Кабула информации, ситуация складывается не столь однозначно. Как заявил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, движение отдало приказ своим подразделениям не штурмовать Кабул. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он.-0- 

 
Теги: Минск
 
 
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Талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.
 
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