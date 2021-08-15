Источник материала: БелТА

Между тем, по поступающей из Кабула информации, ситуация складывается не столь однозначно. Как заявил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, движение отдало приказ своим подразделениям не штурмовать Кабул. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он.-0-





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул Талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.