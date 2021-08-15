|
МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул
15.08.2021 12:19 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирования радикального движения "Талибан" начали в воскресенье наступление на
По данным агентства, талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.
Между тем, по поступающей из Кабула информации, ситуация складывается не столь однозначно. Как заявил в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, движение отдало приказ своим подразделениям не штурмовать Кабул. "Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", - сказал он.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Талибы окружили афганскую столицу со всех сторон и начали входить в город. Сообщается перестрелках на окраинах столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)