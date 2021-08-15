Дипломатический скандал - в Польше приняли спорный закон об имуществе

Источник материала: БT

Дипломатический скандал между Варшавой и Тель-Авивом.



Польский президент подписал резонансный закон, касающийся отобранного в войну имущества евреев

Согласно ему, через 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. Это вызвало недовольство в Израиле, где считают, что закон лишает евреев права вернуть имущество или получить за него компенсацию. Однако Дуда уверен, что норма не направлена именно на евреев. С ее принятием "заканчивается эпоха правового хаоса".

Глава израильского МИД назвал закон антисемитским и аморальным. Поверенный в делах Израиля в Варшаве получил предписание от МИД страны немедленно вернуться домой для "бессрочных консультаций". Кроме того, новому послу Израиля в Польше рекомендовано продлить отпуск. Варшава уже пообещала ответить симметрично.

