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Дипломатический скандал - в Польше приняли спорный закон об имуществе
15.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДипломатический скандал между Варшавой и Тель-Авивом.
Польский президент подписал резонансный закон, касающийся отобранного в войну имущества евреев
Согласно ему, через 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. Это вызвало недовольство в Израиле, где считают, что закон лишает евреев права вернуть имущество или получить за него компенсацию. Однако Дуда уверен, что норма не направлена именно на евреев. С ее принятием "заканчивается эпоха правового хаоса".
Глава израильского МИД назвал закон антисемитским и аморальным. Поверенный в делах Израиля в Варшаве получил предписание от МИД страны немедленно вернуться домой для "бессрочных консультаций". Кроме того, новому послу Израиля в Польше рекомендовано продлить отпуск. Варшава уже пообещала ответить симметрично.
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Дипломатический скандал между Варшавой и Тель-Авивом. Польский президент подписал резонансный закон, касающийся отобранного в войну имущества евреев Согласно...
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