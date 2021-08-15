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Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке

15.08.2021 14:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели подняли со дна Курильского озера на Камчатке, где разбился вертолет Ми-8, тело четвертого погибшего. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", - сказал собеседник агентства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", - сказал собеседник агентства.
 
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