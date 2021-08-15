|
Из воды подняли тело четвертого погибшего при крушении вертолета на Камчатке
15.08.2021 14:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели подняли со дна Курильского озера на Камчатке, где разбился вертолет Ми-8, тело четвертого погибшего. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", - сказал собеседник агентства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело", - сказал собеседник агентства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)